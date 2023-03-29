برأسية “الجويني” تونس تكرر انتصارها على ليبيا بالتصفيات الأفريقية

بنغازي 29 مارس 2023 (وال)- نجح منتخب تونس من عبور منتخب ليبيا بهدف نظيف، ضمن حساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب لفرق المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 الكوت فوار.

المباراة التي جرت مساء الثلاثاء على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، وقادها الحكم المصري أمين محمد عمر، تمكن فيها منتخب تونس من تكرار انتصار تفوقه في لقاء الذهاب، والذي كان بثلاثية نظيفة، لاسيما وأن لقاء العودة اعتقده البعض بأن منتخب ليبيا سيكشر عن أنيابه ويحدث المفاجأة، ولما لا يبقي على حظوظ للتأهل للنهائيات الأفريقية.

ويدين منتخب تونس في هذا الفوز إلى مهاجمه هيثم الجويني، الذي تمكن في الدقيقة الـ 16 برأسية ماكرة إيداع الكرة الركنية التي لعبها زميله علي معلول داخل مرمى الحارس معاد اللافي.

بعد هدف الجويني، تبعثرت الأوراق الليبية أكثر، فالسيطرة طولا وعرضًا كانت تونسية في الخطوط الثلاثة، وكاد المنتخب الضيف تونس أن يعزز تفوقه بأكثر من هدف، لكن صحوة ويقضة الحارس معاد اللافي حفظ بها ماء وجه الكرة الليبية، بتصديه لأكثر من هجمة.

بهذا الفوز، واصل منتخب تونس تصدره للمجموعة العاشرة برصيد ( 10 ) نقاط، ويأتي وصيفًا منتخب غينيا الإستوائية برصيد ( 9 ) نقاط، فيما يحل منتخب ليبيا ثالثًا برصيد ( 3 ) نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخب بوتسوانيا برصيد نقطة وحيدة. (وال) س أ/ ر ت

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