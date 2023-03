المدرب زين الدين زيدان يدخل حسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم لخلافة هيرفي رينارد

أصبح اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مطروحا على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن قائمة المرشحين لتولي قيادة المنتخب السعودي خلفا لمواطنه هيرفي رينارد، وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن رحيل رينارد عن تدريب الأخضر بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فإن هناك 4 مرشحين لقيادة السعودية خلال الفترة المقبلة مع إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة الترشيحات، وأضافت الصحيفة أن على رأس تلك الأسماء يبرز اسم زيدان والبرتغالي خورخي جيسوس والإيطالي روبرتو مانشيني وسعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي.

المصدر: صحيفة الرياضية السعودية

