يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته بمقر النادي الأهلي تأهبا لمواجهة فريق طلائع الجيش المصري ضمن الدور الأول من منافسات كأس سلمان للأندية العربية في 4 من الشهر القادم

ويخوض الأهلي تدريباته بقيادة المدرب التونسي طارق الجراية الذي يسعى رفقة الطاقم التدريبي لرفع من رتم التدريبات قبل التواجه إلى مصر السبت القادم لمواجهة طلائع الجيش المصري بملعب جهاز الرياضة بالقاهرة

وشهدت تدريبات فريق الأهلي انضمام أحمد التربي وأنيس سلتو للتدريبات الجماعية بعد غيابهم بسبب الإصابة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يواصل تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش المصري appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار