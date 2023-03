اتحاد الملاكمة ينظم بطولة بين المحترفين في الخارج والمتوجين ببطولة ليبيا لاختيار قائمة المنتخب للمشاركة في بطولة العالم

يستعد الاتحاد الليبي للملاكمة لتنظيم التصفيات النهائية لاختيار قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم التي ستقام في أوزبكستان في شهر مايو المقبل

وينظم الاتحاد الليبي للملاكمة التصفيات النهائية بمواجهة الملاكمين المحترفين في الخارج للملاكمين المتوجين ببطولة ليبيا .

وراسل الاتحاد الليبي للملاكمة الملاكمين المحترفين في دول بريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لكندا

والإمارات بشأن مشاركتهم في التصفيات النهائية التي سيتم من خلالها اختيار قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم .

