يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات في معسكر تحضير بمصر في الثامن من الشهر القادم تحضيرا للبطولة العربية والأفريقية

واختار المدرب الإسباني “ريكادو انيغويز”الـ 20 لاعبا للمعسكر التحضيري التي سيستمر من الثامن من الشهر القادم وحتى 19 من الشهر نفسه .

وخاض المنتخب الوطني معسكرا تحضيريا داخليا الفترة الماضية في مدينة زوارة استمر لمدة أسبوع

وتعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع المدرب الإسباني “ريكادو انيغويز” في شهر يناير خلفا للمدرب الوطني عبد الباسط النعاس .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يدخل في معسكر تحضيري بمصر في الـ8 من الشهر القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار