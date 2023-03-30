الليثي برباعية على السرتي يسجلون .. والزيتون بخماسية يكتسحون

بنغازي 29 مارس 2023 (وال) _ تمكن اليوم الإربعاء فريق منطقة الليثي، من تحقيق الفوز على منافسه فريق السرتي بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات دوري بن يونس رمضان 2023، على ملعب الصخرة في المباراة الأولى، وبإدارة صافرة الحكم الدولي عصام الجهاني والحكم محمد المجبري.

في المباراة الثانية عقب الأولى مباشرة، التقى فريقا السلاوي ومنطقة والزيتون في لقاء عمه الحماس والندية منذ بداية الشوط الأول، لينتهي بالتعادل الإيجابي 1/1.

واستمرت الندية والإثارة في شوط المباراة الثاني، استطاع فيه فريق الزيتون من تسجيل أربعة أهداف خلال هذا الشوط، وليكتمل أجمل لقاءات الدوري حتى الآن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لمصلحة فريق الزيتون. (وال _ بنغازي) ف ح

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