طرابلس| انطلاق مسابقة المناطق والبلديات لكرة الطائرة القدامى

طرابلس 30 مارس 2023 (وال)- انطلقت بالعاصمة طرابلس مساء الأربعاء منافسات مسابقة المناطق والبلديات لكرة الطائرة القدامى.

بقاعة نادي الترسانة؛ جمع لقاء الافتتاح بين فريقي الغربية وترهونة ضمن المجموعة الثانية، بإدارة تحكيم تكونت من علي اشتيوي وعبد السلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني، وانتهت المباراة بفوز فريق الغربية بنتيجة شوطين نظيفين جاءت كالتالي 25 – 14 / 25 – 16.

هذا وستقام مساء الجمعة القادمة لقاء فريقي زوارة والمعمورة، والذي يندرج ضمن المجموعة الثانية.

وكانت قد أجريت بمقر مكتب الرياضة طرابلس صباح أمس الأربعاء، قرعة مسابقة المناطق والبلديات لكرة الطائرة القدامى بتنظيم مكتب الرياضة طرابلس، وبإشراف فني رابطة قدامى الكرة الطائرة،

هذا وقد حضر مراسم القرعة مدير مكتب الرياضة طرابلس المكلف مفتاح نوير، ورئيس اللجنة المشرفة أنور الطوباشي، والإعلامي بقناة ليبيا الرياضية معتصم الفيتوري، حيث أسفرت عن وقوع فريق طرابلس على رأس المجموعة الأولى، وزوارة على رأس المجموعة الثانية، وباقي الفرق وزعت بالقرعة.

وقد جاءت كالتالي: المجموعة الأولى طرابلس وجنزور، وغوط أبوساق، والقربولي، بينما المجموعة الثانية ضمت زوارة، وترهونة، والمعمورة، والغربية. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال