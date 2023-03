الأهلي طرابلس يواجه الأولمبي الجمعة في نهائي كأس ليبيا

يواجه فريق الأهلي طرابلس نظيره الأولمبي غدا الجمعة بقاعة طرابلس الكبرى في نهائي كأس ليبيا لكرة اليد.

ويدخل فريق الأهلي طرابلس إلى نهائي كأس ليبيا بمعنويات عالية بعد فوزه قبل أيام ببطولة الدوري الليبي لكرة اليد، في حين سيبحث الأولمبي عن عرقلة فريق الأهلي في النهائي والفوز بكأس ليبيا لأول مرة في تاريخه.

وصل فريق الأهلي إلى نهائي كأس ليبيا لكرة اليد بعد تخطيه الأولمبي في نصف نهائي بنتيجة 32-22، في حين تأهل الأولمبي بعد تجاوزه بنغازي الجديدة بنتيجة 32-30

