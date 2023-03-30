حي الفاتح يمطر شباك الحدائق .. والرويسات يهزم اتحاد تاورغاء 

بنغازي 30 مارس 2023 (وال) _ تزداد المنافسة القوية والعروض المتميزة في دوري بن يونس لهذا العام رمضان 2023م، و قد حدث هذا في مباراة المجموعة الثانية بين فريقي الرويسات واتحاد تاورغاء، بقيادة الحكم الدولي أحمد الفيتوري والحكم سالم المراكبي.

هذا و انتهى شوط المباراة الأول بأربعة أهداف للرويسات مقابل هدف لتاورغاء، و في الشوط الثاني ظهر اتحاد تاورغاء بشكل مغاير تماما، وتمكن من إضافة هدفين لهدفه السابق بينما صام الرويسات عن الأهداف، مكتفيا بما سجله في الشوط الأول، لتطلق صافرة النهاية بانتصار الرويسات بأربعة أهداف لثلاثة .

وبنفس صافرة الحكمين الفيتوري والمراكبي انطلقت المباراة الثانية عقب الأولى مباشرة، واجه فيها فريق حي الفاتح جاره فريق الحدائق وسط سيطرة كاملة لحي الفاتح، والذي استطاع أن ينهي الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة، استمرت السيطرة خلال الشوط الثاني ليضيف فيه حي الفاتح ثلاثية أخرى، ليملك المباراة لعبا ونتيجة بستة أهداف لحي الفاتح دون رد. (وال _ بنغازي) ف ح

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