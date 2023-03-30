الإعلان عن الملاعب التي اختارتها لجنة المسابقات للدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس 30 مارس 2023 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، عن الملاعب التي تم اختيارها من قبل لجنة المعاينة للملاعب، استكمالا لمباريات الدوري الليبي لكرة القدم خلال شهر رمضان الكريم.

هذا وقد تم اختيار ملاعب (شهداء بنينا وشيخ الشهداء و الأبيار) للمجموعة الأولى، بينما المجموعة الثانية ستقام مبارياتها على ملاعب (مصراتة والزاوية وزوارة).

هذا وقد أعلنت لجنة المسابقة عن مواعيد انطلاق المباريات، والتي حدد لها يوم الخميس الموافق 2023/4/6م. (وال _ طرابلس) م ب

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