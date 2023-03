الاتحاد يواصل استعداده بملعبه لمواجهة الجيش الملكي

يواصل فريق الاتحاد تدريباته بملعب عبدالرحمن أبوشواشي بتدريبات يومية تحضيرا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في 12 أبريل القادم ضمن إياب الدور الأول من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويسعى الطاقم التدريبي لفريق الاتحاد الذي يترأسه المدرب المونتينيغري “ميلخياسافوفيتش” للرفع من رتم تدريبات الفريق قبل السفر الأسبوع المقبل إلى مدينة بنغازي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي على أرضية ملعب بنينا في 12 أبريل القادم.

وخسر فريق الاتحاد لقاء الذهاب أمام الجيش الملكي في الرباط بـ3-0 في ذهاب الدور الأول من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

