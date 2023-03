يسافر فريق الأهلي طرابلس إلى مصر السبت القادم لمواجهة فريق طلائع الجيش المصري في 4 أبريل القادم بملعب جهاز الرياضة بالقاهرة ضمن ذهاب الدور الأول من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويبحث فريق الأهلي طرابلس بقيادة مدربه التونسي طارق جراية لتحقيق نتجية إيجابية من القاهرة قبل مواجهة العودة المقرر إقامتها في 11 أبريل المقبل بملعب شهداء بنينا.

