اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للسباحة والغوص

طرابلس 31 مارس 2023 (وال) _ صرح عضو المكتب التنفيذي خالد الورشفاني لمراسل وكالة الأنباء الليبية: إنه تم مساء الأمس الخميس، انعقد اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة علاء الفيتوري رئيس الاتحاد المكلف، و الأعضاء للمكتب التنفيذي عبر الزووم.

وأوضح الورشفاني: إن الاجتماع تناول مناقشة الموسم الجديد 2023م، و الإعداد لدورة معلمي السباحة، وكذلك إقامة دورة في الإعداد البدني وورش عمل عن التحكيم، وكذلك الشروع قريبا قي إقامة دورة تحكيم جديدة.

وأضاف: كما تم أيضاً خلال الاجتماع، تحديد مكان إقامة بطولة ليبيا للسباحة في المياه المفتوحة، وبطولة ليبيا للسباحة في الأحواض، إضافة إلى مناقشة وضع الاتحادات الفرعية ومشاكل الأندية. (وال _ طرابلس) م ب

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