لم تكلل مساعي إدارة إنتر في تأمين بقاء مدافع الفريق أليساندرو باستوني الذي ينتهي عقده صيف 2024 ، فبحسب ” كالتشيو ميركاتو ” فإن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق لتجديد التعاقد .

إدارة إنتر عرضت مبلغ 4.5 ملايين يورو في الموسم بعدما كان باستوني يتحصل على أقل من 3 ملايين يورو في الموسم الواحد ، لكن باستوني طالب بأكثر من هذا الرقم ووضع 6 ملايين يورو في الموسم شرطا للتجديد .

وبحسب الموقع الإيطالي فإن إدارة إنتر ستحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتجنب خروج اللاعب بشكل مجاني نهاية الموسم الماضي وهو ما حدث مع السلوفاكي ميلان شكرينيار .

المصدر ” كالتشيو ميركاتو “

The post هل يخرج باستوني من نفس باب خروج شكرنيار ؟ appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار