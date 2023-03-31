هل يخرج باستوني من نفس باب خروج شكرنيار ؟

لم تكلل مساعي إدارة إنتر في تأمين بقاء مدافع الفريق أليساندرو باستوني الذي ينتهي عقده صيف 2024 ، فبحسب ” كالتشيو ميركاتو ” فإن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق لتجديد التعاقد .
إدارة إنتر عرضت مبلغ 4.5 ملايين يورو في الموسم بعدما كان باستوني يتحصل على أقل من 3 ملايين يورو في الموسم الواحد ، لكن باستوني طالب بأكثر من هذا الرقم ووضع 6 ملايين يورو في الموسم شرطا للتجديد .
وبحسب الموقع الإيطالي فإن إدارة إنتر ستحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتجنب خروج اللاعب بشكل مجاني نهاية الموسم الماضي وهو ما حدث مع السلوفاكي ميلان شكرينيار .
المصدر ” كالتشيو ميركاتو “
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