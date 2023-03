رغم غضب الشارع الرياضي اتحاد الكرة يلتزم الصمت

رغم حالة الاستياء والغضب في كل ربوع البلاد بسبب مردود المنتخب الوطني وخسارته أمام المنتخب التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، لم يخرج رئيس الاتحاد أو أي من أعضاء المكتب التنفيذي لوسائل الإعلام رغم تحميل الجماهير مسؤولية الإخفاق لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة .

أقلام الصحفيين والنقاد، طالبت اتحاد الكرة بالخروج لوسائل الإعلام بمؤتمر صحفي يتحمل فيه مسؤولية ما وصلت إليه كرة القدم الليبية، ولكن لم يسجل لا رئيس الاتحاد أو أي من الأعضاء حضوره على أي وسيلة إعلامية أو حتى على حساب المركز الإعلامي لاتحاد الكرة .

