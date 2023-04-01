المنتخب الليبي للعبة الكاراتية يستعد لبطولة البحر الأبيض المتوسط

بنغازي 01 أبريل 2023 (وال) _ صرح رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتية جمال الرعيض لمراسل وكالة الأنباء الليبية، عن انطلاق المعسكر التدريبي لإعداد واختيار عناصر المنتخب الليبي للعبة الكاراتية لفئة الذكور و الإناث في مدينة بنغازي.

وأشار الرعيض إلى أن المعسكر انطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك، وسيستمر حتى نهاية شهر الفضيل بمشاركة عناصر المنتخب الأول، بالإضافة إلى عناصر المنتخب الثاني والثالث، من أجل اختيار القائمة النهائية.

وتابع الرعيض: أحببنا أن تكون البداية مبكرة من أجل اختيار عناصر المنتخب الليبي للعبة الكاراتية، وذلك للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط في شهر 5 بدولة تونس.

وأضاف: إن للمنتخب مشاركة في بطولة شمال أفريقيا في شهر 7 باستضافة الدولة الليبية، من ها إلى أن المعسكر مقام تحت إشراف الاتحاد العام الليبي للكارتية، بقيادة الجهاز الفني لتدريب المنتخب من دولة تونس، والمتمثل في المدرب محمد جمعة وعبدالقادر.

واختتم رئيس الاتحاد، سيكون هناك معسكر تدريبي للمنتخب بعد عيد الفطر المبارك في دولة تونس، وسيكون عدد عناصر المنتخب الليبي 20 رياضي مابين شباب فتيات. (وال _ بنغازي) م ب

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