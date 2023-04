في مباراة ودية جمعت فريقي الاتحاد والمدينة بملعب عبدالرحمن أبوالشواشي في نادي الاتحاد حقق الضيوف الفوز بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب السابق لفريق الاتحاد مؤيد القريتلي.

المباراة لم تشهد حضور لاعبي الاتحاد الدوليين حيث يسعى المدرب الجديد للفريق للتعرف أكثر على اللاعبين واختيار الأنسب لمباراة الجيش التي ستقام في الـ12 من الشهر الجاري بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

