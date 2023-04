تشد بعثة فريق الأهلي طرابلس الرحال مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك تحضيرا لمواجهة فريق طلائع الجيش المصري في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الملك سلمان للأندية العربية البطلة.

الأهلي طرابلس أنهى في ملعبه التدريبات بقيادة مدربه طارق الجراية الذي سيخوض أول اختبار عربي مع الفريق بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية في مباراة العودة بملعب بنينا، وسيخوض الأهلي طرابلس مباراته أمام طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل بملعب جهاز الرياضة العسكري في العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يشد الرحال إلى مصر ويواجه طلائع الجيش appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار