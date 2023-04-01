طرابلس| تفوق فريق الزوارة على المعمورة في ثاني لقاءات بطولة قدامى لكرة الطائرة

طرابلس 01 أبريل 2023 (وال)- حققّ فريق الزوارة الفوز على فريق المعمورة بنتيجة شوطين مقابل شوط وحيد، في ثاني لقاءات بطولة قدامى الكرة الطائرة في لقاء تميز بالمستوى الفني الجيد.

المباراة التي أقيمت مساء الخميس بقاعة نادي الاتحاد بقيادة تحكيم تكونت من الحكمان عبد السلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني، ضمن المجموعة الثانية، حيث جاءت النتائج الأشواط كالتالي:

25 – 17

25 – 18

15 – 7

هدا وسيقام مساء اليوم الجمعة لقاء فريق طرابلس وغوط أبوساق بقاعة نادي الترسانة ضمن المجموعة الأولى. (وال) م ب/ ر ت

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