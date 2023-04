الأهلي طرابلس يفوز على الأولمبي ويتوج بلقب كأس ليبيا لكرة اليد

نجح فريق الأهلي طرابلس في تحقيق لقبه الـسادس في منافسات كأس ليبيا لكرة اليد بعد فوزه على فريق الأولمبي 26-23 في المباراة التي درت بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية في العاصمة طرابلس.

الأهلي جمع بين ثلاثية الموسم بعد أن توج بلقب كأس السوبر ولقب الدوري الليبي لكرة اليد ليحقق العلامة الكاملة، وعلى مستوى الجوائز الفردية كان للأهلي طرابلس النصيب الأكبر حيث حصل الحارس وسام الزاوي على جائزة أفضل حارس في الموسم، فيما تقاسم اللاعب رجب شوشان جائزة أفضل لاعب في الموسم مع أيوب النائل لاعب فريق الجزيرة، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب صاعد إلى اللاعب معاذ الربع من فريق الهلال.

