بنغازي| تواصل منافسات دوري شباب العواقير لكرة القدم

بنغازي 01 أبريل 2023 (وال)- تتواصل بنجاح بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية بنادي النجمة بمدينة بنغازي، منافسات دوري شباب العواقير لكرة القدم 2023 في نسختها الأولى، حيث جرت أمس الجمعة ثلاثة مباريات شهدت غزارة تهديفية.

هذا ويشارك في هذا الدوري الذي يشهد حضور جماهيري غفير ( 24 ) فريقًا مقسمة إلى أربعة مجموعات كل مجموعة بها ستة فرق، ففي اللقاء الأول من مباريات الأمس تفوق سلوق على أخريبيش بنتيجة ( 10 – 3 ).

وتناوب على تسجيل أهداف سلوق كل من رياض أحمد ومراد المشيطي لكل منهما ثلاثة أهداف، وإبراهيم سعد هدفين، وحاتم أعبيد الله وأحمد يوسف لكل لاعب هدف وحيد، فيما سجل أهداف أخريبيش كل من ديهوم عبد الحميد هدفين، ومسعود محمد هدف.

وتمكن فريق توكرة من تخطي جليانة بنتيجة ثمان أهداف دون رد، في المباراة التي توسطها ثنائي تحكيمي متكون من رافع الحوتي، ومحمد العفاس.

مهرجان الأهداف الثمانية كان بأقدام كل من ربيع الحوتي، وعوض العبار رمزي القطراني لكل منها هدفين، وأيمن وأحمد الفسي هدف لكل لاعب.

ففي اللقاء الثالث نجح فريق برسس من تحقيق نتيجة ثقيلة على حساب قمينس (13-2)، في اللقاء الذي قاده الثنائي التحكيمي رافع الحوتي ومحمد العفاس.

وكانت أهداف برسس قد سجلها كل من حاتم أحمد خمسة أهداف، صالح مهدي ثلاثة أهداف، وعبد المنعم عادل هدفين، وهدف وحيد لكل من فرج علي حامد’ وابراهيم خليل، وخليفة عبد السلام، بينما سجل هدفا قميس كل من أيمن خالد، وإمراجع محمد. (وال) س أ / ر ت

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