الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يرفض إيقاف المبارايات من أجل إفطار الصائمين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكّام بعدم إيقاف المباريات موقتا للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، حسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هذه الممارسة المسموحة في الدوري الإنجليزي، لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الفرنسي للعبة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أخطر الحكام بقراره منع إيقاف المباريات موقتا للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان.

وخلافا للدوري الإنجليزي الذي اتخذ قرارا يسمح بذلك، فإن هذه الممارسة لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الفرنسي للعبة، حسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، نقلا عن الهيئة التي بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الحكام.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاتحادية للحكام في الاتحاد إيريك بورغيني: “الفكرة هي أن هناك وقت لكل شيء. وقت لممارسة الرياضة ووقت لممارسة المرء دينه”.

وأوضح بورغيني أن الاتحاد علم أنه “تم إيقاف عدد معين من المباريات على مستوى الهواة للسماح للاعبين الصائمين بالترطيب”، لأن ذلك غير مسموح به في اللوائح، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الاحترام الصارم لمبدأ العلمانية في كرة القدم.

وبخلاف الاتحاد الفرنسي، طلبت الهيئات التحكيمية من حكام المباريات في الدوريات الإنجليزية كافة، السماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان.