لجنة المسابقات تؤجل انطلاق مبارايات الدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس 01 أبريل 2023 (وال) _ أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية، عن تأجيل استكمال مبارايات الدوري الليبي لكرة القدم خلال شهر رمضان المبارك.

هذا و بحسب ما أعلنت اللجنة في وقت سابق، بأن تكون الانطلاقة يوم الخميس القادم، ولكن اليوم السبت أصدرت كتابا بأنه تم تأجيل انطلاق المباريات إلى ما بعد شهر رمضان الكريم.

وأوضحت لجنة المسابقات بأن سبب التأجيل جاء لعدم الردود الرسمية للأندية، بعد اختيار الملاعب التي ستقام عليها مبارايات الفرق خلال شهر رمضان المبارك، من خلال الملاعب التي تم معاينتها من قبل اللجنة المشكلة، بحسب الكتاب المؤرخ في 2023/3/30 والموعد المحدد في الخطاب السابق. (وال _ طرابلس) م ب

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