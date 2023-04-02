طرابلس| استمرار بطولة قدامى كرة الطائرة

طرابلس 02 أبريل 2023 (وال) _ تستمر هذه الأيام فعاليات بطولة قدامى كرة الطائرة، تحت إشراف وتنظيم مكتب الرياضة طرابلس، بالتنسيق مع رابطة قدامى كرة الطائرة طرابلس.

هذا و تقابل مساء أمس السبت في أول مبارايات المجموعة الأولى، فريقا طرابلس وغوط ابوساق بقاعة نادي الترسانة، في لقاء تميز بالاثارة والتشويق.

وقد تمكن فريق غوط ابوساق من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة شوطين مقابل شوط وحيد، بإدارة تحكيم الثنائي المتكون من (علي اشتيوي واسماعيل الكيلاني).

وكانت نتائج الأشواط كالتالي:

24/26 لغوط ابوساق

20/25 لطرابلس

12/25 لغوط ابوساق. (وال _ طرابلس) م ب

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