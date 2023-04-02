بن يونس تستمر في التميز .. ودوري رمضان يزداد متعة 

بنغازي 02 أبريل 2023 (وال) _ شهد ملعب الصخرة بن يونس مساء أمس السبت، مواجهتين إثنتين ارتقى فيهما المستوى الفني إلى فوق المتوسط، وظهور لاعبين سابقين على طراز رفيع ومهارة نادرة.

ففي المجموعة الأولى تقابل فريقا شارع بيروت وسيدى حسين الصائم عن الأهداف والتسجيل، بصافرة الحكم الدولي يحي الوحيشي والدولي محمد العفاس، والمنتهيه بستة أهداف لصفر لصالخ شارع بيروت.

وعلى حساب المجموعة الثانية التقى في المباراة الثانية فريق الصابري في أول ظهور له، بفريق الرويسات المنتعش بفوز سابق، وفور انطلاقة المباراة بادر الصابري في التسجيل والسيطرة، وتمكن من إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة بأقدام لاعب النجمة السابق حسين القوى دي.

واستمرت السيطرة الصبراوية والألعاب المنظمة والممتعة خلال مجريات الشوط الثاني، استطاعوا من إضافة ثلاثة أهداف أخرى حتى أعلنت صافرة الدوليين الوحيشي والعفاس نهاية المواجهة، بانتصار الصابري على الرويسات (6/0). (وال _ بنغازي) ف ح

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