الأخضر يواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ختام دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية

يواجه فريق الأخضر فريق اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في الساعة الـ22:00 ليلا بملعب 5 جويلية في ختام مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويدخل فريق الأخضر بقيادة المدرب المصري عبد الحميد بسيوني بخيار وحيد لتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وهو الفوز على اتحاد العاصمة و خسارة فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي أمام مارومو جالانتس الجنوب إفريقي .

ويحتل فريق الأخضر المركز الرابع رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد الـ5 نقاط متساوي مع صاحب المركز الثالث فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

