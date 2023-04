نادي الاتحاد يدعو لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم بالاستقالة

طالب نادي الاتحاد أعضاء لجنة مسابقات الاتحاد الليبي بتقديم استقالتهم بعد قرارهم تأجيل منافسات الدوري الممتاز بعد شهر رمضان المبارك .

وأصدر نادي الاتحاد بيانا نشر عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك عبر من خلاله عن رفضه التام لتأجيل منافسات الدوري الممتاز .مشيرا في البيان إلى أن تأجيل منافسات الدوري المراد به إلحاق الضرر بالأندية وزيادة تكبدها للمصاريف المالية .

وقد قررت لجنة المسابقات استئناف مسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد عطلة عيد الفطر بعد قرار تأجيلها لمنافسات الدوري الممتاز في شهر رمضان بسبب عدم تجاوب الأندية مع رسالة اختيار الملاعب المعتمدة في شهر رمضان .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

