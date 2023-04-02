انطلاق مباريات الدور الثمانية من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة في 29 من الشهر الجاري

تنطلق مباريات دور الثمانية من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة في 29 من الشهر الجاري بإقامة مباراتين في قاعة طرابلس الكبرى ومباراتين في مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي .
وتشهد مباريات الجولة الأولى مباريات قوية حيث سيواجه فريق الأهلي طرابلس فريق المروج بقاعة طرابلس الكبرى و في نفس القاعة يستقبل فريق الاتحاد فريق الهلال .
وفي مجمع سليمان الضراط تقام مباراتين حيث يلاقي الأهلي بنغازي الشباب العربي في المباراة الأولى وفي حين يستقبل النصر فريق المدينة في المباراة الثانية .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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