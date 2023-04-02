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نيوكاسل يفتك المركز الثالث من مان يونايتد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

حقق نيوكاسل فوزا مقنعا ومهما ضمن مساعيه لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بتغلبه على مانشستر يونايتد 2-0 مساء الأحد لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فوز نيوكاسل وصل به للنقطة الـ50 ليعادل رصيد ضيفه مان يونايتد ويقتلع منه المركز الثالث بفارق الأهداف ، مشعلا بالتالي المنافسة على المركزين الثالث والرابع مع تقارب رصيد أكثر من 5 فرق في المنافسة على التأهل لأغلى بطولات الأندية الأوروبية الموسم القادم.

المصدر: ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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