أندية الدوري الليبي لكرة القدم تدين قرار تأجيل انطلاق الدوري 

طرابلس 02 أبريل 2023 (وال) _ أدانت أندية الدوري الليبي لكرة القدم، ما جاء في كتاب لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي، بشأن تأجيل انطلاق الدوري إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وطالبت الأندية في بيان _ تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه _ لجنة المسابقات، باستكمال الدوري في شهر رمضان المبارك، بسبب توقيع عقود اللاعبين المحترفين.

الجدير بالذكر، إن اللجنة أعلنت تأجيل انطلاق المباريات إلى ما بعد شهر رمضان الكريم، بعد ما كانت أعلنت بدايتها الخميس الماضي.

وأوضحت لجنة المسابقات، بأن سبب التأجيل جاء لعدم الردود الرسمية للأندية، بعد اختيار الملاعب التي ستقام عليها مبارايات الفرق خلال شهر رمضان المبارك، من خلال الملاعب التي تم معاينتها من قبل اللجنة المشكلة، بحسب الكتاب المؤرخ في 2023/3/30 والموعد المحدد في الخطاب السابق. (وال _ طرابلس) م ب

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