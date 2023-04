في أول مشاركة إفريقية الأخضر ينهي مشواره بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري

ودع فريق الأخضر منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بـ 1 – 4 في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، الأخضر في مشاركته الأولى حصل فقط على 5 نقاط من 6 مباريات حيث خسر في 3 مباريات وهي التي قطعت الطريق على تأهله إلى ربع نهائي المسابقة في مجموعة ضمت مارومو غالانتس الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري وسانت إلوي لوبوبو الكونغولي.

