رئيس نادي الأخضر يحمل المسؤولية لوزارة الرياضة

وبعد الخروج من المسابقة الإفريقية حمل رئيس نادي الأخضر إدريس بوقويطين المسؤولية لوزارة الرياضة وحكومة الوحدة الوطنية بسبب عدم دعمهم الفريق في مشاركته الخارجية، مشيرا إلى أن الأخضر كان يلعب باسم ليبيا ولم يجد الإهتمام والرعاية المطلوبة خلال تمثيل البلاد، كما قدم رئيس النادي شكره للاعبين والجهاز الفني للفريق السابق والحالي على كل ما قدموه خلال المشاركة الإفريقية التي بينت الأخطاء الواجب تصحيحها خلال الفترة المقبلة مع اللاعبين ومدرب الفريق.

