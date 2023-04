أندية جديدة تنضم إلى المطالبين بعدم تأجيل الدوري الممتاز

بعد قرار لجنة تنظيم المسابقات باتحاد كرة القدم تأجيل مباريات الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان بحجة عدم توفر الملاعب في الفترة الليلية، انضمت مجموعة جديدة من أندية الدوري الممتاز إلى الأندية المطالبة بعدم التأجيل واستئناف اللعب.

حيث أصدرت أندية المدينة والسويحلي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد المصراتي بيانات متشابهة في المطالب مع ضرورة توضيح الأسباب التي جعلت لجنة المسابقات تصدر مثل هذا القرار بعد الاتفاق على خوض المباريات في الفترة الليلية وتكليف لجان لمعاينة الملاعب التي ستحتضن المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

