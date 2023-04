الأهلي طرابلس ينهي تحضيراته لمباراة طلائع الجيش في البطولة العربية

أصبح فريق الأهلي طرابلس جاهزا لخوض المباراة الأولى في الدور التمهيدي لبطولة الملك سلمان للأندية العربية أمام فريق طلائع الجيش المصري.

الفريق بقيادة مدربه التونسي طارق الجراية أنهى تحضيراته ووضع الفوز الخيار الأول في مباراة الذهاب لخوض مباراة ملعب بنينا بأريحية تامة وهي ما يمنح الأهلي طرابلس بطاقة العبور إلى الدور المقبل من البطولة العربية، قائمة الفريق لم تسجل غيابات تذكر فالأهلي جاهز لمباراة يوم الثلاثاء في ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة عند الساعة العاشرة ليلا.

