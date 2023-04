كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم مارتينيز مونويرا لإدارة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

خوان مارتينيز مونويرا بات أحد الحكام المألوفين في إسبانيا ويعد من أفضل حكام الساحة والأفضل في تقنية الفيديو، ويعد مارتينيز مونويرا أحد المرشحين المفضلين لإدارة الكلاسيكو في المواسم الأخيرة حيث ستكون مباراة الأربعاء المقبل ثالث مواجهة يقودها بين الفريقين.

المصدر ليبيا الأحرار

The post لجنة الحكام تعين حكم الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار