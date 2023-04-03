الزيتون إلى دور الثمانية والسلماني يبقي على حظوظه في الترشح ضمن دوري بن يونس رمضان 2023

بنغازي 03 أبريل 2023 (وال)- ترشح فريق منطقة الزيتون ترشحه لدور الثمانية بعد انتصاره مساء الأحد، على فريق أرض زواوة في المباراة الأولى المقامة على ملعب الصخرة ضمن مباريات الدور الأول من دوري بن يونس رمضان 2023.

المباراة انتهى شوطها الأول بهدف نظيف للزيتون وعزز تفوقه في الشوط الثاني، مضيفًا هدفين حتى أطلق الحكم الدولي عصام الجهاني، والحكم مفتاح الفارسي صافرة النهاية بانتصار الزيتون على أرض زواوة 3 – 1.

المباراة الثانية جمعت الليثي مع فريق السلماني الغربي، حيث شهدت خلال شوطيها ندية وألعاب رائعة وخاصة من السلماني الفاقد لمباراته الأولى، وبعزيمة لاعبيه استطاع الظفر بالنتيجة ولتنتهي لمصلحته 2 – 1، اعطته فرصة للترشح لدور الثمانية حال انتصاره في مباراته القادمة. (وال) ف ح/ ر ت

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