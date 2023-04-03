بفارق ( 29 ) نقطة .. سلة الأهلي تتأهل إلى المرحلة الثالثة من كأس ليبيا

بنغازي 03 أبريل 2023 (وال)- تأهل فريق الأهلي إلى المرحلة الثالثة والنهائية من كأس ليبيا، عقب تفوقه على جاره الهلال بفارق (29) نقطة، وبواقع (91) مقابل (62) نقطة، وذلك لحساب المرحلة الثانية لفرق المجموعة الثانية من كأس ليبيا لكرة السلة، للموسم الرياضي 2022-2023.

المواجهة التي جرت أمس الأحد قادها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، وإبراهيم البرعصي حكماً ثانياً، بالإضافة إلى شرف الدين الهلالي حكماً ثالثاً، نجح فيها الأهلي من السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية موسعاً الفارق في أكثر من مناسبة، خاصة في الشوط الأول والذي وصلت فيه نقاطه إلى 49 نقطة.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 4 ) نقاط، وبنتيجة ( 19 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت أيضاً لمصلحة سلة الأهلي بفارق ( 28 ) نقطة، وبواقع ( 30 ) مقابل نقطتان للهلال، لتكون المحصلة النهائية للشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 49 مقابل 17 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 5 ) نقاط، وبنتيجة ( 24 ) مقابل ( 19 ) نقطة.

الفترة الرابعة والأخيرة : انتهت لمصلحة سلة الهلال بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 26 ) مقابل ( 18 ) نقطة، هذا وكانت نتيجة الشوط الثاني هلالية بنتيجة ( 45 مقابل 42 ) نقطة.

يذكر أن طاولة التحكيم لهذه المواجهة تكونت من عادل الورفلي مسجل، ومعتز أخليف مسجل إلكتروني، وفهيم السعيطي ميقاتي، وخالد أحنيش ميقاتي 24 ، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة فنياً للدولي الأسبق أحمد البرعصي. (وال) س أ/ ر ت

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