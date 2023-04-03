دوري بن يونس| الغموض يسود فرق المجموعة الثانية واتحاد تاورغاء الأقرب

بنغازي 03 أبريل 2023 (وال) _ أطلق الحكم رافع الحوتي والحكم محمد المجبري، صافرة بداية مباراة اليوم الإثنين المقامة على ملعب الصخرة بن يونس على حساب المجموعة الثانية، بين فريقي اتحاد تاورغاء الصابري، واللذان يعتبران من أقوى الفرق المشاركة في دوري منطقة بن يونس-رمضان 2023.

شوط المباراة الأول ظهر كل فريق بتحفظ شديد وحرص على عدم اهتزاز الشباك، إلى أن انتهز اتحاد تاورغاء الفرصة والمبادرة بالتسجيل لينهي به الشوط، وينطلق الشوط الثاني يتمكن لاعبو الصابري بالعودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل لهدافه حسين القويدي، والذي اشعل المباراة وزادها إثارة وتشويق، وخاصة بعد الضغط الممارس من لاعبي تاورغاء وعقدهم العزم للوصول لشباك المنافس، حتى تحقق لهم ذلك في مناسبتين ويعلن لهم التفوق نهاية الشوط والمباراة لصالح اتحاد تاورغاء 3/1.

وفي مبادرة طيبة عقب انتهاء المباراة قامت منطقة الحدائق وفريقها المشارك في دوري بن يونس، بتقديم كأس خاصة وشهادة تقدير لأسرة ابن يونس المغفور له الفنان الشعبي جمال عاشور، استلمها شقيقيه محمد وعبدالمنعم عاشور.

كما قام فريق الحدائق المشارك بتسليم شهادة شكر وتقدير للجنة المنظمة ولجنة الحكام وجماهير منطقة بن يونس، استلمها رئيس اللجنة والأعضاء. (وال _ بنغازي) ف ح

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