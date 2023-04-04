سلة المروج تلتحق بركب المتأهلون للمرحلة الأخيرة من كأس ليبيا

بنغازي 04 أبريل 2023 (وال)- بلغ فريق المروج لكرة السلة المرحلة الثالثة والنهائية؛ عقب تفوقه على التحدي بفارق ( 19 ) نقطة’ وبنتيجة ( 71 ) مقابل ( 52 ) نقطة، ضمن حساب المرحلة الثانية لفرق المجموعة الشرقية من تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة، للموسم الرياضي 2022-2023.

المباراة التي جمعت الفريقين أمس الإثنين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، وقادها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكماً أولاً، وخالد أحنيش حكماً ثانياً، بالإضافة إلى محمد بن صريتي حكماً ثالثاً، رغم قوة المروج مقارنة بالتحدي إلا أن الأخير ظهر بشكل مغاير تماما متبادلا النقاط مع المروج في النصفين الأولى والثاني حتى وإن كانت النتيجة النهائية مرجاوية.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة المروج ( 4 ) نقاط، وبنتيجة ( 19 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت أيضاً لمصلحة سلة المروج بفارق نصف سلة، وبواقع ( 12 ) مقابل ( 11 ) نقطة، لتكون المحصلة النهائية للشوط الأول للمروج بنتيجة ( 31 مقابل 26 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المروج بفارق ( 5 ) نقاط، وبنتيجة ( 19 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة المروج بفارق ( 9 ) نقاط، وبواقع ( 21 ) مقابل ( 12 ) نقطة، هذا وكانت نتيجة الشوط الثاني للمروج بنتيجة ( 40 مقابل 26 ) نقطة.

يذكر أن طاولة التحكيم لهذه المواجهة تكونت من جلال الورفلي مسجل، و عبد الحميد الحمري مسجل إلكتروني، وفهيم السعيطي ميقاتي، عادل الورفلي ميقاتي 24. (وال) س أ/ ر ت

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