يفتتح فريق الأهلى طرابلس مشواره في البطولة العربية بمواجهة طلائع الجيش اليوم الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، عند الساعة العاشرة ليلا.

وتأتي المباراة ضمن ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، واختارت لجنة الحكام فى البطولة العربية طاقم تحكيم أردنى لإدارة بقيادة أدهم مخادمة، ويساعده أحمد الرويلى ومحمد خلف، وتقام مباراة الإياب فى الحادى عشر من أبريل الجارى فى الحادية عشرة مساءً، بملعب شهداء بنينا.

المصدر ليبيا الأحرار

The post عربيا .. الأهلي طرابلس يلتقي طلائع الجيش الليلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار