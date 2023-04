الأخضر يواجه شباب الجبل الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الثاني المؤجل من منافسات إياب الممتاز

يواجه فريق الأخضر شباب الجبل يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الثاني المؤجل من منافسات إياب الدوري الممتاز

ويدخل فريق الأخضر مباراته أمام جاره شباب الجبل بأمل تحقيق الفوز للاقتراب من فرق مقدمة ترتيب المجموعة الأولى . في حين سيسعى فريق شباب الجبل لتجاوز الأخضر و نيل نقاط المباراة الثلاث للوصول إلى النقطة الرابعة .

ويحتل فريق الأخضر المركز السابع برصيد الـ15 نقطة فيما يقبع فريق شباب الجبل في المركز العاشر و الأخير برصيد نقطة وحيدة .

