رغم أهمية المباراة.. كلوب يقصي محمد صلاح من تشكيل ليفربول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في وضع مفاجئ للجميع، استبعد المدرب الألماني يورجن كلوب محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية، خلال مواجهة تشيلسي مساء الثلاثاء، المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز، في أولى لقاءات صاحب الأرض بعد إقالة المدرب السابق جراهام بوتر.

وقرر مدرب ليفربول وضع هداف فريقه على مقاعد البدلاء منذ البداية، ليدفع بروبرتو فيرمينو، داروين نونيز وديوجو جوتا بدلا منه في خط الهجوم.

ويبدو أن كلوب استجاب لنداءات بعض النقاد واللاعبين السابقين للريدز، بضرورة رفع الحصانة عن محمد صلاح، نظرا لمشاركته أساسيا باستمرار مهما كان مستواه.

ويعاني صاحب الـ30 عاما من تراجع مستواه هذا الموسم، كما هو حال أغلب لاعبي الريدز.

وللمرة الأولى هذا الموسم، يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول منذ البداية في مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويعد صلاح هو الهداف الأول للريدز هذا الموسم، إذ سجل 12 هدفا وصنع 7 أخرى في البريميرليغ، كما أحرز بشكل عام 23 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة بكافة البطولات.