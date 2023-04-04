السلماني الغربي يؤكد ترشحه والسرتي بروح رياضية يغادر

بنغازي 04 إبريل 2023 (وال) ـ أكد فريق منطقة السلماني الغربي أحد فرق المجموعة الثانية بقيادة ابنها أسامة معمر مساء اليوم الثلاثاء، ترشحه لدور الثمانية لدوري بن يونس-رمضان 2023.

وكان ذلك بعد انتصاره على فريق منطقة السرتي بأربعة أهداف دون رد؛ في مباراة لم تخل من الألعاب الجميلة والمنظمة وبراعة حارس مرمى السلماني الذي أنقذ مرماه بفدائية من كل الكرات الخطيرة والتسديدات القوية للاعبي السرتي.

المباراة أدارها بكل إتقان الحكم الدولي محمد الجلالي والحكم بوفاخرة المشيطي . (وال ـ بنغازي) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال