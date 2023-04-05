الليلة انطلاق مباريات المرحلة الثالثة للمجموعة الأولى لكأس ليبيا لكرة السلة

تنطلق الليلة مباريات المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة بمشاركة بمشاركة 7 فرق موزعة على المجموعتين حيث تجمع أولى المباريات فريق الأهلي طرابلس ونظيره الشباب العربي.
وستقام المباراة عند الساعة 10:30 ليلا بقاعة طرابلس الكبرى، وتقام يوم غدا الخميس مباراة أخرى ضمن المجموعة الأولى أيضا وتجمع أبوسليم مع الاتحاد.
وإليكم بقية المباريات:
الجمعة 7 أبريل: أبوسليم – الأهلي طرابلس
السبت 8 أبريل: الاتحاد – الشباب
الأحد 9 أبريل: الشباب العربي – أبوسليم
الإثنين 10 أبريل: الاتحاد – الأهلي طرابلس
المصدر ليبيا الأحرار
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