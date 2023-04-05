بنزيما يقود ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز كبير على برشلونة

أخبار ليبيا 24

سجل كريم بنزيما ثلاثية في فوز ريال مدريد على غريمه التقليدي ومتصدر الدوري برشلونة 4-0 ليبلغ نهائي كأس الملك بأسلوب مذهل اليوم الأربعاء.

وبدا برشلونة، الساعي للفوز للمرة الرابعة على التوالي في الكلاسيكو هذا الموسم، مستعدا للمباراة النهائية بعد فوزه 1-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي في مدريد الشهر الماضي.

لكن بعد السيطرة على المراحل الأولى من مباراة الإياب، انهاروا بطريقة غير متوقعة ليخسروا 4-1 في مجموع المباراتين.

ومنح فينيسيوس جونيور التقدم لريال في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول بعد هجمة مرتدة خاطفة وانقلب نصف النهائي رأسا على عقب عندما سدد بنزيما كرة في الزاوية بعد خمس دقائق من الشوط الثاني من تمريرة لوكا مودريتش.

وبعد ثماني دقائق، تعرض فينيسيوس لخطأ في منطقة الجزاء وسدد بنزيما ركلة جزاء في شباك مارك أندريه تير شتيجن.

وفي الدقيقة 80، قام فينيسيوس بتأهيل بنزيما مرة أخرى لإكمال ثلاثية له في غضون أيام بعد أن الهاتريك الذ1ي سجله أمام بلد الوليد.

وسيحظى النادي الملكي بفرصة الفوز بلقب كأس الملك للمرة 20 عندما يواجه أوساسونا في النهائي الذي فاز الثلاثاء على أتليتيك بيلباو 2-1 في مجموع المباراتين.