رئيس صندوق التضامن الاجتماعي يضع حجر الأساس لنادي رياضي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

بنغازي 06 أبريل 2023 (وال)- قام رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، بوضع حجر الأساس لنادي التضامن لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ببنغازي.

ويحتوي النادي الذي حضر حجر أساسه أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعددٍ من المختصين والمهتمين بهذه الشريحة، على العديد من المنشآت الترفيهية والترويحية والرياضية التي تهدف إلى تمتع هذه الفئة بحياة كريمة وميسرة.

ويقام هذا النادي على أرض تبلغ مساحتها 2 هكتار تقريبًا، وتضم صالة متعددة الألعاب وحوض للسباحة وحدائق ومحطات لوقوف السيارات وصالة لألعاب القوى. (وال)

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