أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الخاص بمنتخبات العالم لشهر مارس حيث تصدر حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم المنتخب الأرجنتيني الترتيب، فيما يخص منتخبنا الوطني فحل في المركز الـ 121 على مستوى العالم، أما على مستوى القارة الأفريقية فجاء منتخبنا في المركز الـ 30 وعلى صعيد المنتخبات العربية التي تصدرها المنتخب المغربي فكان نصيب منتخبنا المركز الـ 16.

مراكز كانت متوقعة لمنتخبنا الوطني على مستوى تصنيف منتخبات العالم فالخروج من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين وفقدان نسبة كبيرة من التأهل إلى كأس أفريقيا القادمة لا تبشر بمراكز متقدمة على مستوى العالم أو حتى أفريقيا والوطن العربي.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني لكرة القدم يتحصل على رقم جديد في تصنيف منتخبات العالم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار