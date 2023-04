تصدر منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتفوق رفاق ميسي على وصيف النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم المنتخب الفرنسي الذي يحتل المرتبة الثانية، وهذه هي المرة الأولى منذ 6 سنوات التي يعتلي فيها منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي، في المقابل تراجع منتخب البرازيل إلى المركز الثالث متأثرا بخسارته الأخيرة على يد المغرب في المباراة الودية فيما جاء منتخب بلجيكا رابعا دون أي تغيير في مركزه وكذلك إنجلترا في المركز الخامس ثم منتخب هولندا في المركز السادس ومنتخب كرواتيا سابعا ومنتخب إيطاليا ثامنا والبرتغال تاسعا وإسبانيا في المركز العاشر.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post المنتخب الأرجنتيني يتصدر منتخبات العالم في تصنيف شهر مارس على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار