بعد الخروج من المشاركة الأفريقية فريق الأخضر يعود للمنافسات المحلية بلقاء شباب الجبل

بعد أن غادر المنافسات الأفريقية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية يخوض فريق الأخضر مباراته المؤجلة الثانية في الدوري الممتاز أمام فريق شباب الجبل مساء يوم الجمعة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، الأخضر يبحث عن تعويض الإخفاق الأفريقي بالفوز المعنوي على شباب الجبل ومواصلة حصد النقاط للوصول إلى مرحلة سداسي التتويج من المسابقة المحلية حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 15 نقطة، أما شباب الجبل فيملك في رصيده نقطة واحدة وهو يصارع في المركز الأخير وحيدا يحارب شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

