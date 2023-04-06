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وزارة الصحة تُسلم 10 كراسي طبية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي  60 أبريل2023م (وال)  سَلّمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمدينة بنغازي عدد 10 وحدات أسنان حديثة ” كراسي طبية ” للرفع من سعة استيعاب المركز للمرضى. من جانبه قال مدير المكتب الإعلامي للمركز التخصصي لطب وجراحة الأسنان في تصريح خاص، أن وحدات الأسنان التي تم استلامها ستساهم بشكل […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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