بنغازي 60 أبريل2023م (وال) سَلّمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمدينة بنغازي عدد 10 وحدات أسنان حديثة ” كراسي طبية ” للرفع من سعة استيعاب المركز للمرضى. من جانبه قال مدير المكتب الإعلامي للمركز التخصصي لطب وجراحة الأسنان في تصريح خاص، أن وحدات الأسنان التي تم استلامها ستساهم بشكل […]

ظهرت المقالة وزارة الصحة تُسلم 10 كراسي طبية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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